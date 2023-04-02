Мир 02 апреля 2023, 13:22 Жертвами стрельбы в баре штата Оклахома стали три человека Полиция Оклахомы сообщила о трех погибших и шести раненных при стрельбе в баре Youtube

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Неизвестный открыл стрельбу по посетителям бара Whisky Barrel Saloon в столице штата Оклахома. Ранения получили шесть человек, трое погибли на месте. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщил телеканал NBC News.

По словам лейтенанта полиции Оклахома-Сити Джеффа Купера, один пострадавший находился в критическом состоянии, еще двое получили незначительные травмы. Он добавил, что обстоятельства стрельбы пока неясны.

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Правоохранители пока не предоставили никакой информации о подозреваемом стрелке. На месте продолжают работать криминалисты для выяснения всех обстоятельств происшествия.

На этой неделе в частной христианской школе Нэшвилла американского штата Теннесси в результате стрельбы погибли дети. Огонь открыла ворвавшаяся учебное заведение девушка-трансгендер. По версии полиции, на такой шаг она пошла из-за ненависти и неприятия себя христианским сообществом.