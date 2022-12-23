Мир 23 декабря 2022, 16:31 Жертвами стрельбы пенсионера в Париже стали три человека BFМTV: число погибших при стрельбе в 10-м округе Парижа выросло до трех Yann Caradec/Wikimedia / Викимедиа

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Скончался еще один пострадавший при стрельбе в 10-м округе Парижа. Число жертв достигло трех, сообщил телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших. Один из получивших ранения находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

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По данным главы главы окружной мэрии Александры Кордебар, пенсионер, который устроил стрельбу, раньше работал в Национальной компании железных дорог (SNCF). Ему 69 лет, он тоже ранен. Врачи оценивают его состояние как среднее. Мотивы поступка подозреваемого устанавливаются.

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Стрельба произошла недалеко от курдского культурного центра. По словам продавщицы из здания неподалеку, всего прозвучало около семи-восьми выстрелов. После этого началась паника, поделилась женщина.

По информации источника телеканала, предполагаемого преступника ранее уже задерживали за нападение на лагерь мигрантов в 12-м округе Парижа.

Прокуратура не рассматривает случившееся в качестве теракта. Расследование проводят в рамках дела об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.