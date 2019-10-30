Жертвами стрельбы на Хэллоуин-вечеринке в Калифорнии стали 3 человека

Массовая стрельба началась на вечеринке по случаю Хэллоуина в Лонг-Бич (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния). Три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на пресс-секретаря полиции Лонг-Бич Дженнифер Де През, большинству погибших и раненых было около 20 лет.

Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали жители соседних домов, прозвучало не менее 20 выстрелов. Полицейские и медики приехали на место происшествия через 10 минут после сообщения о случившемся.

Стрельба произошла в дуплексе за маникюрным салоном на Седьмой улице, возле Темпл-авеню.

Полицейские сейчас изучают все обстоятельства произошедшего.