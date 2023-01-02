Мир 02 января 2023, 10:10 Жертвами столкновения двух вертолетов в Австралии стали четыре человека Gold Cost Bulletin: четыре человека погибли при столкновении двух вертолетов в Австралии

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Два прогулочных вертолета столкнулись в воздухе над пляжем города Голд-Кост на северо-востоке Австралии. Четыре человека погибли, сообщило местное издание Gold Cost Bulletin в Twitter.

Врачи оказали помощь 13 пассажирам вертолетов. Об этом сообщила в Twitter служба скорой помощи штата Квинсленд.

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«13 пассажиров, пострадавших в ходе инцидента, получают медицинскую помощь на месте», — уточнили в ведомстве.

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Экипажи экстренных и аварийных служб прибыли на место аварии около 14:00 по местному времени (в 09:00 по московскому).

Полиция штата проводит проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В конце декабря вертолет с четырьмя пассажирами пропал в Мексиканском заливе. Крушение произошло 29 декабря, сразу после взлета судна с нефтяной платформы.