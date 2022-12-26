Мир 26 декабря 2022, 13:42 Жертвами сильных снегопадов в Японии стал не менее 17 человек

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В Японии из-за сильных снегопадов погибли не менее 17 человек, еще 110 получили травмы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Больше всего от снегопадов пострадали северные и западные районы страны. У людей из-за стихии возникли перебои с электричеством и сотовой связью, написало ИА Nation News.

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В течение трех дней на дорогах японских городов наблюдались пробки по 20-30 километров.

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