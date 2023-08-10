Мир 10 августа 2023, 15:04 Жертвами сильных пожаров на Гавайях стали 36 человек Власти Гавайев: 36 человек погибли из-за лесных пожаров на островах Unsplash

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Минимум 36 человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайских островах. Данные привело управление округа Мауи (штат Гавайи), сообщил телеканал CNN.

«Сегодня в результате пожара в Лахайне было обнаружено 36 погибших», — сообщили представители власти.

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RT уточнил, что никаких подробностей власти округа пока не предоставили. Издание Hawaii News Now со ссылкой на власти написало, что известно о нескольких десятках пострадавших. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Лесные пожары на Большом острове и Мауи начались из-за жаркой и сухой погоды. Ситуация усугубляется тем, что дует сильный ветер. Огонь в некоторых местах перешел на площадь в 400 гектаров. Пламя приближается к жилым домам. Людей эвакуируют, дороги перекрывают.

Американский президент Джо Байден распорядился, чтобы все структуры федерального подчинения на Гавайях, в том числе военнослужащие, помогали в тушении пожаров.