Жертвами сильных ливней в Японии стали 52 человека

Мощнейшие ливни продолжают терзать Японию. Местные власти рекомендовали эвакуироваться 1,28 миллиона жителей четырех префектур. Непогода уже унесла жизни 52 человек.

Эвакуацию людей объявили в юго-западных префектурах Фукуока, Кумамото, Нагасаки и Оита, сообщил телеканал NHK. Сейчас врачи помогают двум пострадавшим, находящимся в критическом состоянии. Еще 12 человек находятся в списке пропавших без вести. Всего за время ливней погибли 52 человека.

В провинциях продолжают работать спасатели и порядка 10 тысяч военных. Несмотря на непрерывное проведение аварийно-спасательных работ, на Кюсю остаются без света около семи тысяч жителей. Многие организации приостановили работу. В некоторых местах Японии непогода разрушила дороги и мосты.

Ливни обрушились на Японию 4 июля. Сначала эвакуацию объявили для 200 тысяч человек в провинциях Кумамото и Кагосима. При этом многие не смогли покинуть свои дома из-за наводнений. Теперь эвакуацию объявили для 1,28 миллиона человек. Премьер-министр страны Синдзо Абэ поручил правительству следить за ситуацией и быстро реагировать на просьбы населения о помощи.