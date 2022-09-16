Жертвами сильных ливней в Италии стали семь человек | 360°

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Жертвами сильных ливней в Италии стали семь человек

La Repubblica: семь человек погибли в Италии из-за сильных дождей

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По крайней мере семь человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести из-за сильных дождей в Италии. Осадки обрушились на область Марке. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на спасательные службы.

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По данным спасателей, за два-три часа выпало примерно 420 миллиметров осадков. Это половина годовой нормы для данного региона. Глава департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо уже направился в Марке.

Издание отметило, что в регионе произошли оползни. Из-за этого дороги пришлось перекрыть. Первые этажи домов и подвалы, а также улицы оказались подтоплены, вода уносит автомобили.

Сообщается о перебоях с телефонной связью и электричеством. Мэр небольшого города Барбара заявил о временном закрытии школ. Уточняется, что из-за непогоды некоторые районы Тосканы также остались без электричества и воды.

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