Мир 04 сентября 2023, 08:37 Жертвами сильных дождей в Турции стали три человека Hürriyet: три человека погибли из-за сильных дождей в Турции Unsplash

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По крайней мере три человека стали жертвами проливных дождей, которые прошли в нескольких турецких провинциях. Об этом написала газета Hürriyet.

Непогода стала причиной наводнений во многих регионах Турции. Однако больше всего пострадали Кейсери, Аксарай и Невшехир. Спасатели в некоторых провинциях все еще разбирают завалы. Поиск пропавших продолжается.

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Накануне стало известно, что ливни идут на севере и в центральной части Турции. Власти говорили о том, что в 19 провинциях существует опасность схода селей и подтоплений. По данным телеканала TRT, от сильных осадков город Самсун пострадал больше всего.

Огромные пробки были на некоторых участках междугородных шоссе в этом населенном пункте. В воде также оказались тоннели и пешеходные переходы и тоннели.

Подтопления фиксировали и в других городах черноморского побережья страны. В центральной части Турции канализации тоже не могли справиться с обильными осадками.