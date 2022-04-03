Жертвами сильных дождей в Бразилии стали 14 человек

Уже несколько дней Бразилию заливают сильные дожди. В результате разгула стихии число жертв в штате Рио-де-Жанейро выросло до 14. Еще пятеро числятся пропавшими.

«Число погибших из-за дождей выросло до 14, числятся пропавшими пять человек», — привело РИА «Новости» сообщение новостного портала G1.

До этого поступала информация о девяти погибших.

Мощные ливни накрыли Бразилию 31 марта. Непогода привела к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поисковые операции.

Это не первый раз за 2022 год, когда в стране наблюдаются сильные дожди. В прошлый раз стихия нанесла удар всего 1,5 месяца назад — в феврале. Тогда проливные дожди не прекращались почти две недели. Разгул непогоды привел к наводнениям и оползням в горных районах. Жертвами стихии стали более 100 человек. Основной удар стихия нанесла по городу Петрополис в штате Рио-де-Жанейро. Там оказалось разрушено или полностью уничтожено несколько десятков жилых домов.