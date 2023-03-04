Мир 04 марта 2023, 04:38 Жертвами штормового фронта в США стали пять человек — СМИ Associated Press: пять человек погибли в США из-за обширного штормового фронта Pxhere

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С юга США на северо-восток страны движется обширный штормовой фронт. Непогода уже унесла жизни по меньшей мере пяти человек в нескольких американских штатах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сильный ветер поваливал деревья, повреждал постройки и обрывал линии электропередачи. Штормовой фронт спровоцировал обильные осадки и похолодание в Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и некоторых других штатов страны.

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Под упавшими деревьями в Алабаме погибли три человека, следует из данных агентства. В Миссисипи женщина погибла после того, как на автомобиль упала ветка. В Арканзасе утонул мужчина. Он оказался заблокированным в своем авто во время паводка.

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Без электричества остались более миллиона домохозяйств и предприятий в пяти американских штатах, следует из данных мониторингового сервиса PowerOutage.us.

Ранее на Калифорнию обрушились сильные ливни и шторм. В результате природной стихии погибли не менее 20 человек. Из-за сильного шторма в Калифорнии объявили режим ЧС.