    12 января 2020, 00:49

    Жертвами штормов на юге США стали восемь человек

    Валерия Шафирко

    По меньшей мере восемь человек стали жертвами сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США. Об этом сообщил «Би-би-си».

    В настоящее время известно о случаях смерти в штатах Алабама, Луизиана и Техас.

    В Техасе все три смерти связаны с дорожно-транспортными происшествиями, причиной которых стали тяжелые погодные условия. В Луизиане семейная пара была найдена под завалами рухнувшего дома на колесах. Три собаки пары пропали без вести. Еще один мужчина в Техасе погиб в результате падения дерева.

    Национальная служба погоды (NWS) подтвердила, что три человека были убиты в округе Пиккенс, штат Алабама. По сообщениям местных СМИ, все они погибли из-за торнадо.

    Сотни тысяч людей пострадали от перебоев с электричеством в результате штормов, дома были разрушены, а дороги затоплены, уточняет «Газета.ru».

    Штатам Миссури, Оклахома и Арканзас был нанесен имущественный ущерб, но жертв нет.