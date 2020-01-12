Жертвами штормов на юге США стали восемь человек

В настоящее время известно о случаях смерти в штатах Алабама, Луизиана и Техас.

В Техасе все три смерти связаны с дорожно-транспортными происшествиями, причиной которых стали тяжелые погодные условия. В Луизиане семейная пара была найдена под завалами рухнувшего дома на колесах. Три собаки пары пропали без вести. Еще один мужчина в Техасе погиб в результате падения дерева.

Национальная служба погоды (NWS) подтвердила, что три человека были убиты в округе Пиккенс, штат Алабама. По сообщениям местных СМИ, все они погибли из-за торнадо.

Сотни тысяч людей пострадали от перебоев с электричеством в результате штормов, дома были разрушены, а дороги затоплены, уточняет «Газета.ru».

Штатам Миссури, Оклахома и Арканзас был нанесен имущественный ущерб, но жертв нет.