22 июля 2023, 15:05
Жертвами схода оползня в Индии стали 26 человек. Почти 90 пропали без вести
Times of India: при сходе оползня в Индии погибли 26 человек.
По меньшей мере 26 человек погибли при сходе оползня на западе Индии. Пропавшими без вести, по последним данным, числятся еще почти 90 жителей, сообщил ТАСС со ссылкой на Times of India.
В минувшую пятницу, 21 июля, было известно о 22 жертвах ЧП. В субботу представители местной полиции заявили, что спасатели нашли еще четыре тела.
Реклама
«Число жертв выросло до 26 человек: это 25 местных жителей и один пожарный», — уточнил собеседник Times of India.
Оползень сошел на дома в деревне в округе Райгад в ночь на 20 июля. В результате оказались полностью разрушены 17 из 48 домов. Всего в населенном пункте проживают более 200 человек. Пока 86 из них числятся пропавшими без вести.
Спасатели продолжают проводить поисковую операцию. Их работу осложняют погодные условия — идут ливни. Сказывается и фактор рельефа местности.
Индия
Реклама
Реклама