Мир 22 июля 2023, 15:05 Жертвами схода оползня в Индии стали 26 человек. Почти 90 пропали без вести Times of India: при сходе оползня в Индии погибли 26 человек. Википедия

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По меньшей мере 26 человек погибли при сходе оползня на западе Индии. Пропавшими без вести, по последним данным, числятся еще почти 90 жителей, сообщил ТАСС со ссылкой на Times of India.

В минувшую пятницу, 21 июля, было известно о 22 жертвах ЧП. В субботу представители местной полиции заявили, что спасатели нашли еще четыре тела.

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«Число жертв выросло до 26 человек: это 25 местных жителей и один пожарный», — уточнил собеседник Times of India.

Оползень сошел на дома в деревне в округе Райгад в ночь на 20 июля. В результате оказались полностью разрушены 17 из 48 домов. Всего в населенном пункте проживают более 200 человек. Пока 86 из них числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают проводить поисковую операцию. Их работу осложняют погодные условия — идут ливни. Сказывается и фактор рельефа местности.