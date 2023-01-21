Мир 21 января 2023, 16:40 Жертвами схода лавины в Тибете стали 28 человек Агентство «Синьхуа» сообщило о 28 погибших в заблокированном лавиной тоннеле в Тибете Unsplash

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Снежная лавина на несколько дней заблокировала автомобили с людьми в транспортном тоннеле, соединяющем округ Медог с городом Пан в Тибетском автономном округе Китая. Спасательные службы после завершения работ объявили, что погибли 28 человек. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Лавина сошла во вторник, 17 января. Спасательные работы завершились только к вечеру пятницы. В них приняли участие более 1300 человек, включая пожарных, военных и общественников.

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Спасатели сообщили, что часть автомобилей раздавлены под тяжестью тонн снега и льда. Им удалось прокопать коридор в снегу протяженностью более семи километров, через который вывели 53 человек, пять из которых получили серьезные травмы.

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В спасательных службах объяснили, что причиной схода лавины стали сильный ветер и резкое повышение температуры. В результате огромный массив снега сошел с горы и заблокировал автомобильный тоннель с людьми, находящимися внутри.