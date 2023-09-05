Мир 05 сентября 2023, 19:05 Жертвами разгона демонстрации в Конго стали 56 человек Reuters: при разгоне демонстрации в Конго погибли 56 человек

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Число погибших при разгоне демонстрации у здания служб ООН в Демократической Республике Конго увеличилось до 56 человек, сообщил военный прокурор Мишель Кашил. Его слова привело агентство Reuters.

Обвинитель сделал такое заявление во время начала суда над шестью военными, подозреваемыми в отдаче приказа о разгоне демонстрации в городе Гоме.

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«Представшие перед судом обвиняются в преступлении против человечности», — сказал прокурор.

В Гоме 31 августа прошла армейская операция с целью не допустить проведения демонстрации у объектов ООН. Власти приняли меры, чтобы предотвратить насилие, но военные превысили нормы применения силы.

В июле 2023 года армия Раунды пересекла границу Конго. В ответ на вторжение подразделения Вооруженных сил республики атаковали руандийских военных и силой вытеснили их с территории страны.