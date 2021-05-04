Жертвами протестов в Колумбии стали 19 человек

В Колумбии в ходе протестов против налоговой реформы погибли 19 человек, еще около 800 пострадали. Об этом рассказали в офисе омбудсмена южноамериканской страны, сообщило EFE.

Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил, что среди пострадавших более половины — силовики. По сообщениям местных СМИ, за несколько дней протестов был задержан 431 человек.

Протесты в Колумбии вспыхнули после того, как власти обнародовали проект налоговой реформы. Он предполагал пополнение бюджета за счет расширения НДС и других налогов и сборов. На фоне общественного возмущения власти решили доработать реформу, но это не остановило протесты.

Молано ранее заявил, что долг силовиков — защищать простых людей от тех, кто маскируется и использует толпу, чтобы терроризировать жителей страны. В ходе протестов в Колумбии вандализму подверглись сотни магазинов, десятки банков, транспортных станций, служебных автомобилей, четыре статуи, были сожжены 20 автобусов, сообщал RT.

Колумбийский президент Иван Дуке в воскресенье приказал направить войска в города, где не утихают протесты. Об этом писала «Газета.ru».