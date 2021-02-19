Жертвами пожара в абхазском Гудауте стали два ребенка

Двое детей погибли в горящем частном доме в абхазском городе Гудаута. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС, опубликованного в Facebook.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного в 17:10 в пятницу, 19 февраля. Когда пожарные прибыли на место огонь охватил уже несколько этажей.

В ходе тушения пожара в доме нашли тела детей 2018 и 2020 годов рождения. На месте работали три пожарных расчета.



Telegram-канал РИА «Новости» опубликовал видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил практически все здание.

Агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на очевидца происшествия уточнило, что в загоревшемся доме проживали несколько семей. Все они были арендаторами.