Жертвами пожара в абхазском Гудауте стали два ребенка
Двое детей погибли в горящем частном доме в абхазском городе Гудаута. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС, опубликованного в Facebook.
По данным пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного в 17:10 в пятницу, 19 февраля. Когда пожарные прибыли на место огонь охватил уже несколько этажей.
В ходе тушения пожара в доме нашли тела детей 2018 и 2020 годов рождения. На месте работали три пожарных расчета.
Telegram-канал РИА «Новости» опубликовал видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил практически все здание.
Агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на очевидца происшествия уточнило, что в загоревшемся доме проживали несколько семей. Все они были арендаторами.