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    19 февраля 2021, 22:19

    Жертвами пожара в абхазском Гудауте стали два ребенка

    Анатолий Минкин

    Двое детей погибли в горящем частном доме в абхазском городе Гудаута. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС, опубликованного в Facebook.

    По данным пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного в 17:10 в пятницу, 19 февраля. Когда пожарные прибыли на место огонь охватил уже несколько этажей.

    В ходе тушения пожара в доме нашли тела детей 2018 и 2020 годов рождения. На месте работали три пожарных расчета.

    Telegram-канал РИА «Новости» опубликовал видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил практически все здание.

    Агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на очевидца происшествия уточнило, что в загоревшемся доме проживали несколько семей. Все они были арендаторами.