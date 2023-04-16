Мир 16 апреля 2023, 11:31 Жертвами пожара в жилом доме в Дубае стали 16 человек Khaleej Times: при пожаре в жилом доме в Дубае погибли 16 человек, еще 9 пострадали Википедия

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В Дубае произошел пожар в жилом доме, расположенном в старой части города. В огне погибли 16 человек, сообщила газета газета Khaleej Times.

В службе гражданской обороны Дубая уточнили, что еще девять человек пострадали.

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По данным предварительного расследования, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения требований охраны и безопасности здания.

Возгорание началось на четвертом этаже многоквартирного дома. Он находится в районе Аль-Рас. Там расположен старейший в городе рынок, живут работающие на нем люди.

По словам одного из очевидцев, дыму и огню предшествовал громкий звук, похожий на взрыв. несколько человек пытались войти в загоревшееся здание для помощи жильцам. Но из-за сильной задымленности они все же решили дождаться спасателей.

После пожара в спасательной службе напомнили владельцам недвижимости и жителям Дубая, что требования указаний по безопасности нужно соблюдать досконально. Специалисты уже начали расследование причин случившегося.