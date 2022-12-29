Мир 29 декабря 2022, 13:11 Жертвами пожара в тоннеле в Южной Корее стали пять человек

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В городе Квачхон в Южной Корее загорелся тоннель вдоль скоростной трассы после столкновения автобуса и грузовика. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

В результате происшествия погибли пять человек, еще 29 получили травмы. В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы.

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По словам очевидцев, дым от пожара стремительно распространился по всему тоннелю.

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