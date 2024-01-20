Мир 20 января 2024, 04:30 Жертвами пожара в школьном общежитии в Китае стали 13 человек ЦТК: в центре Китая 13 человек погибли при пожаре в общежитии при школе Freepik

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Во время пожара в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно», — уточнил телеканал.

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Возгорание произошло вечером 19 января.

Ранее в дагестанской Республиканской клинической больнице сообщили, что все пятеро членов семьи, пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, умерли. Следователи возбудили по факту уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

В пятницу, 19 января, крупный пожар охватил квартиру на седьмом этаже панельной высотки на улице Плющева на востоке Москвы. Пожару присвоили первый ранг сложности. Прибывшие на место спасатели по выдвижной лестнице спасли женщину из горящей квартиры. Ее вытащили из соседнего окна, рядом с горящей комнатой. Всего по автоматической лестнице спасли двух человек. Еще шесть жильцов, включая двух детей эвакуировали через подъезд.