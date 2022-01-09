Жертвами пожара в многоэтажке Нью-Йорка стали девять детей и 10 взрослых. Видео

При пожаре в многоквартирном жилом доме в нью-йоркском Бронксе погибли 19 человек, в том числе девять детей. В тяжелом состоянии в больницы попали 32 человека, так что число жертв может увеличится. Об этом со ссылкой на мэра Нью-Йорка и комиссара пожарного департамента (FDNY) Дэниела Нигро сообщил телеканал CNN.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что всего в результате пожара пострадали 63 человека.

«Это ужасный день для нашего города. Последствия этого пожара принесут нам боль и отчаяние», — заявил Адамс.

По данным FDNY, очаг пламени находился в двухуровневой квартире на втором и третьем этажей 19-этажного дома. Дверь в помещение была открыта, поэтому все здание быстро наполнилось дымом.

Пожарный департамент Нью-Йорка на своей странице в Twitter опубликовал видео пожара.

На кадрах видно, что пламя вырывается из окна на втором этаже. Пожарные забираются для тушения по приставной лестнице. В небо поднимается густой черный дым.

Большую часть погибших нашли на лестнице — тела лежали практически на каждом этаже здания. По словам главы пожарного департамента, основной причиной смерти стало отравление дымом. Дэниел Нигро отметил, что по количеству жертв это может быть самый крупный пожар в Нью-Йорке за последние годы.