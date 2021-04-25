Жертвами пожара в ковидной больнице Багдада могли стать 55 человек

В Багдаде в результате пожара, который произошел накануне вечером в больнице для инфицированных коронавирусом, могли погибнуть 55 человек. Об этом сообщил иракский телеканал Al-Hadath.

Крупный пожар в больнице «Ибн аль-Хатыб» на юго-востоке столицы Ирака произошел после взрыва в хранилище с кислородными баллонами, расположенном на втором этаже учреждения, где находится реанимация для тяжелобольных с ковидом. Иракская комиссия по правам человека в воскресенье утром сообщила, что жертвами трагедии стали от 30 до 45 человек.

Точное количество погибших неизвестно, так как Минздрав Ирака до сих пор не представил официальных данных. Изначально сообщалось о 21 погибшем и около 40 пострадавших.

Внутри больницы в момент пожара находились около 200 человек. Когда вспыхнул огонь, люди в панике пытались найти выход, в помещениях было сильное задымление. В больнице не было противопожарных систем, а помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. Двухэтажное здание выгорело почти полностью. В тушении пожара задействовали около 30 расчетов.