Жертвами пожара в клинике Индии для больных СОVID-19 стали пятеро

Пожар произошел в клинике для пациентов с COVID-19 в Индии, в городе Раджкот. В результате ЧП пять человек погибли.

В ночь на 27 ноября огонь охватил реанимационное отделение. Там находились 11 больных. Об этом сообщил телеканал Zee News. Спасти удалось шестерых. По предварительной информации, причиной случившегося стало короткое замыкание. Всего в специализированной клинике на тот момент лечились 33 пациента с COVID-19. Эвакуированные больные теперь временно находятся в других медучреждениях города.