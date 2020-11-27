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    27 ноября 2020, 08:00

    Жертвами пожара в клинике Индии для больных СОVID-19 стали пятеро

    Наза Салех Захи

    Пожар произошел в клинике для пациентов с COVID-19 в Индии, в городе Раджкот. В результате ЧП пять человек погибли.

    В ночь на 27 ноября огонь охватил реанимационное отделение. Там находились 11 больных. Об этом сообщил телеканал Zee News. Спасти удалось шестерых.

    По предварительной информации, причиной случившегося стало короткое замыкание.

    Всего в специализированной клинике на тот момент лечились 33 пациента с COVID-19. Эвакуированные больные теперь временно находятся в других медучреждениях города.