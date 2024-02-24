Мир 24 февраля 2024, 13:57 Жертвами пожара с электромопедами в Китае стали 15 человек Мэр Чжичан: во время пожара в китайском Нанкине погибли 15 человек Luc Nobout/Keystone Press Agency/globallookpress

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При пожаре с электромопедами в китайском городе Нанкине в провинции Цзянсу погибли 15 человек, еще 44 пострадали. Об этом сообщил мэр Чэнь Чжичан, чьи слова привело РИА «Новости».

«Сорок четыре человека госпитализированы, из них один находится в критическом состоянии, один — в тяжелом», — рассказал глава города.

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Легкие ранения получили 43 человека.

Пожар вспыхнул ночью в пятницу в одном из жилых комплексов в районе Юйхуатай. Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть в 04:39 по местному времени (в четверг 23:39 по московскому времени). По предварительным данным следствия, возгорание могло произойти на наземной парковке для электромопедов и велосипедов, а затем распространиться на жилое помещение.

В январе на востоке Китая вспыхнул пожар, жертвами которого стали почти 40 человек. Огонь начал распространяться с подземного этажа.

Несколько дней назад в Москве в здании Никулинского суда зазвучали сирены пожарной тревоги, сообщил сайт телеканала «Звезда». Присутствующих в здании оперативно вывели на улицу.