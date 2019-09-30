Жертвами пожара на китайской фабрике стали 20 человек

На востоке Китая загорелась фабрика. При пожаре в провинции Чжэцзян погибли 19 человек. Еще трое пострадали. Огонь тушили около двух часов.

Информация о возгорании поступила в воскресенье, около 13:20 по местному времени. Об этом сообщил портал Sina со ссылкой на местные власти.

Пламя бушевало на предприятии по производству товаров широкого потребления, расположенном в уезде Нинхай городского округа Нинбо. Справиться с огнем пожарным удалось уже к 16:00.

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По состоянию на утро понедельника, власти подтвердили, что жертвами пожара стали 19 человек. У еще двоих — тяжелые травмы. Один человек пострадал незначительно. Они госпитализированы в городскую и районную больницу.

На место выезжали специалисты отдела охраны окружающей среды. Инспекция установила, что в окрестностях фабрики загрязнений нет.

Причины пожара устанавливаются. Работает комиссия по чрезвычайным ситуациям.