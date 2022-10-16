Жертвами пожара и беспорядков в тюрьме Тегерана стали четыре человека | 360°

Мир 16 октября 2022, 22:22 Поделиться Telegram

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Viber Жертвами пожара и беспорядков в тюрьме Тегерана стали четыре человека Al Arabiya: четверо осужденных погибли в иранской тюрьме во время пожара и беспорядков Twitter

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Четверо заключенных погибли от отравления угарным газом во время беспорядков и последующего пожара в тюрьме Эвин в Тегеране. Еще 61 человек получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальное заявление властей Ирана.

В больницу доставили 10 раненных. Состояние четверых из них врачи оценили, как тяжелое. По официальным данным, погибшие заключенные отбывали наказание за совершенные кражи.

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Конфликт между персоналом тюрьмы и заключенными возник в ночь на воскресенье, 16 октября. Столкновения привели к пожару на складе. Охранники открыли огонь по протестующим узникам.

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Среди заключенных в тюрьме Эвин есть много политических активистов, журналистов и лиц с двойным гражданством.

Акция неповиновения произошла на фоне масштабных антиправительственных митингов, которые продолжаются в Иране с середины сентября. Они вспыхнули после смерти 22-летней женщины, которую полиция задержала за неправильное ношение хиджаба.

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