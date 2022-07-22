Жертвами полицейской операции в Рио-де-Жанейро стали 18 человек

Полицейские развернули масштабную спецоперацию в фавелах Рио-де-Жанейро против банды автоугонщиков и грабителей. В результате погибли как минимум 18 человек, написал портал G1.

«По данным полиции, озвученным на пресс-конференции, в результате перестрелок погибли 18 человек — 16 подозреваемых, сотрудник полиции и местная жительница», — заявили авторы публикации.

Спецоперация проходила утром 21 июля в фавелах Комплексу-ду-Алемао на севере города. В ней участвовали как гражданские, так и военные полицейские. К проведению операции привлекли 400 спецназовцев, 10 бронемашин и четыре вертолета.

Силовикам удалось задержать четырех преступников. В числе пойманных оказался бандит по кличке «Эскило». Его обвиняют в убийствах правоохранителей в штате Пара. Также участники спецоперации изъяли 48 мотоциклов, крупнокалиберный пулемет, четыре винтовки и два пистолета. Некоторые преступники надели форму, аналогичную обмундированию полицейских. Эта спецоперация стала четвертой по величине в Рио-де-Жанейро.