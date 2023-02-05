Мир 05 февраля 2023, 14:27 Жертвами пяти аварий на скоростной трассе Китая стали 17 человек Полиция Китая сообщила о 17 погибших в пяти авариях на скоростной трассе провинции Хунань YouTube

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Сразу несколько столкновений машин произошло на скоростной трассе в китайской провинции Хунань. Издание China Daily со ссылкой на заявление полиции сообщило, что на месте погибли 17 человек, а более 60 получили ранения.

Всего на трассе произошло пять аварий с участием 49 машин в течение 10 минут. Среди пострадавших транспортных средств оказались грузовики, которые от столкновения перевернулись и загорелись.

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По данным полиции, в первой аварии столкнулись семь машин и погибли семь человек. Три жертвы зафиксировали при столкновении 11, 10 и девяти транспортных средств и один погибший в аварии с 12 автомобилями.

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Ранения различной степени тяжести получили 66 человек. Всех доставили в больницу. Состояние восьми пострадавших врачи оценили как тяжелое.

На место прибыли более 180 спасателей, которые приступили к разбору завалов и помощи раненым. Министерство по чрезвычайным ситуациям потребовало расследовать обстоятельства всех аварий.