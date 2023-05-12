Мир 12 мая 2023, 00:26 Жертвами перестрелки в турецком кафе стали пять человек Hürriyet: перестрелка произошла в кофейне в Измире, погибли пять человек Pxhere

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Перестрелка произошла в кофейне в турецком Измире. В результате происшествия погибли пять человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Все произошло в районе Мендерес. Как указано в сообщении, драка между двумя группами переросла в перестрелку.

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«По предварительным данным, пять человек погибли и два человека получили ранения в результате вооруженного столкновения, которое вызвало страх и панику в районе», — сказано в материале.

Конфликт между двумя группами людей произошел из-за задолженности. Компания собралась в кафе для того, чтобы обсудить ситуацию. Но дискуссия переросла в вооруженное столкновение. На место происшествия направили множество полицейских и медицинских бригад. Правоохранители приступили к расследованию.

Офицер Военно-морского центра Нацгвардии в Агире застрелил пять человек и ранил еще девять на тунисском острове Джерба. Сначала мужчина убил из личного оружия своего коллегу, а после этого направился к синагоге Эль-Гриба. Там он открыл огонь по охранникам и прихожанам.