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    07 сентября 2021, 14:39

    Жертвами перестрелки в Мексике стали четыре человека

    Артур Блянихов

    В штате Сонора в Мексике произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Погибшими оказались предполагаемые члены преступной группировки. Перестрелка произошла с участием правоохранителей на севере Соноры. Двое полицейских получили огнестрельные ранения.

    «Правительственные силы безопасности усилили противодействие местной преступной группе», — подчеркнули в министерстве общественной безопасности штата.