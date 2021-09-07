Жертвами перестрелки в Мексике стали четыре человека

В штате Сонора в Мексике произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщила «Газета.ru».

Погибшими оказались предполагаемые члены преступной группировки. Перестрелка произошла с участием правоохранителей на севере Соноры. Двое полицейских получили огнестрельные ранения. «Правительственные силы безопасности усилили противодействие местной преступной группе», — подчеркнули в министерстве общественной безопасности штата.