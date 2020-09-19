Жертвами перестрелки в американском Рочестере стали два человека

Представитель силового ведомства уточнил, что погибли 18-летний юноша и девушка 22 лет.

По его словам, полицию вызвали местные жители, когда услышали выстрелы. Когда правоохранители прибыли на место, там была толпа численностью более 100 человек. Обстановка была хаотичной.

«На месте было несколько раненых», — уточнил Симмонс. Он заявил, что сама вечеринка не вызывала ни у кого подозрений, пока не началась стрельба.

Прибывший на место журналист издания опубликовал на своей странице в Twitter видео с места событий.

Все это произошло на фоне массовых протестов в Рочестере после гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Как напомнила «Газета.ru», во время задержания мужчины полицейские надели ему на голову мешок и в течение двух минут держали прижатым к асфальту. В результате Пруд задохнулся.

Акции протеста против расизма со стороны полицейских начались в США после смерти задержанного Джорджа Флойда, который скончался при задержании. Мирные акции с требованием прекратить полицейское преследование цветного населения Америки переросли в беспорядки и погромы.