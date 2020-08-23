Жертвами падения автобуса с обрыва в Грузии стали 17 человек

Спасателям удалось достать раненых и передать медикам. Бригады скорой помощи доставили их в больницу.

Поиск и спасение других выживших продолжается. Кроме того, проводится идентификация личностей погибших. Работе экстренных служб мешают сложные метеорологические условия в этом районе страны.

На месте также работают криминалисты, пожарные и дежурят автомобили скорой помощи. Что стало причиной крушения автобуса пока неизвестно. МВД Грузии инициировало расследование в рамках заведенного уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.

РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев сообщило, что автобус ехал на большой скорости и врезался в пустой легковой автомобиль. От удара его снесло в сторону обрыва и он упал. Также сообщается, что в микроавтобусе ехали женщины и гражданин Канады. Официального подтверждения этой информации пока нет.