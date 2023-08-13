Мир 13 августа 2023, 19:05 Жертвами оползня на севере Китая стал 21 человек «Синьхуа»: число погибших из-за оползня на севере Китая выросло до 21 Remy Boulton / Unsplash

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Жертвами оползня, сошедшего после продолжительных ливней на севере Китая, стал 21 человек, сообщило агентство «Синьхуа». В управлении по чрезвычайным ситуациям города Сиань добавили, что еще шестеро числятся пропавшими.

«На настоящий момент найден 21 погибший, еще шесть человек по-прежнему числятся пропавшими, два частных дома (около 300 квадратных метров) получили повреждения», — отчитались об обстановке местные власти.

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В управлении добавили, что спасатели продолжают поисковые операции. Из зоны подтоплений эвакуировали 186 человек. Там, где вода отошла, частично отремонтировали дороги и наладили подачу электроэнергии. Оползень сошел вечером 11 августа — потоки смыли несколько жилых домов, стихия повредила дороги и мосты.

В начале августа оползень сошел в курортном Шови в Грузии. Под завалами обнаружили тела 17 человек, среди погибших оказалась россиянка. Близкая подруга уже опознала ее, родным выразили соболезнования в связи с гибелью. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что стихия полностью уничтожила Шови, его больше нет.