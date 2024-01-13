Мир 13 января 2024, 12:00 Жертвами оползней в Колумбии стали 18 человек Tiempo: 18 человек погибли от оползней на западе Колумбии Zhang Xiaoyu/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

Порядка 35 человек пострадали из-за оползней в департаменте Чоко на западе Колумбии. В результате стихийного бедствия погибли 18 жителей, сообщила газета Tiempo.

Местные жители рассказали изданию, что оползни такого масштаба возникли в этом районе впервые. Спасатели проводят поисковые работы. По информации газеты, 25 пострадавших поместили в больницу муниципалитета Эль-Кармен-де-Атрато.

Реклама

«Машины скорой помощи из департамента Антьокия и техника мобилизованы, чтобы обеспечить транспортировку раненых и погибших в Кибдо», — указали журналисты.

Из Боготы и Медельина к месту ЧП вылетели спасательные вертолеты. Чтобы обезопасить водителей, дорогу Кибдо — Медельин перекрыли.

Ранее землетрясения произошли в Японии. Больше всего от подземных толчков пострадала префектура Исикава. Из-за стихийного бедствия погибли 110 человек, еще 516 жителей получили травмы. Сейсмологи заявили, что землетрясение стало самым мощным в регионе за 139 лет.