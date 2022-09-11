Жертвами обстрелов ВСУ стали еще шесть жителей ДНР | 360°

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Жертвами обстрелов ВСУ стали еще шесть жителей ДНР

Штаб теробороны ДНР: при обстрелах ВСУ погибли 6 человек за сутки

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Шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины. Об этом сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.

Еще 11 человек пострадали, среди них трое детей.

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Один из погибших — житель Киевского района. Он стал жертвой удара ВСУ по улице Светлова. В числе раненых — мужчина из Буденновского района.

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В некоторых многоквартирных домах в Донецке выбило стекла. Остекление оказалось повреждено в многоэтажке по улице Артема в Киевском районе и по проспекту Ватутина в Ворошиловском районе.

Республиканский штаб теробороны напомнил местным жителям, что некоторые населенные пункты «перенасыщены взрывоопасными предметами». ВСУ разбросали противопехотные мины «Лепесток» по территории Донецка и других городов ДНР. Противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека. Сейчас специальные службы ДНР принимают меры по разминированию.

По последним данным, саперы обследовали более 19 гектаров территорий и обезвредили 112 взрывоопасных предметов.

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