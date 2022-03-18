Жертвами обстрела жилого района Донецка стали четыре человека

Обстрел жилого массива Текстильщик на западе Донецка привел к гибели четырех мирных жителей. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление представительства ДНР в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Там уточнили, что украинские военные выпустили две мины калибром 120 миллиметров.

«Поступила информация о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела вооруженными формированиями Украины», — говорится в сообщении. Удар по жилому району ВСУ нанесли в 7:30 утра.

Видео с места событий ранее опубликовал телеканал «Звезда». Один из разорвавшихся снарядов оставил на месте огромную воронку. Корреспондент отметил, что удар нанесли по жилому району, где находится больница. Вооруженных сил республики в этой части города нет.