Мир 14 сентября 2022, 20:07 Поделиться Telegram

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Viber Жертвами обстрела украинскими боевиками Херсона стали четыре человека — СМИ ТАСС: двое взрослых и двое детей погибли в Херсоне при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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В ходе обстрела Херсона украинскими войсками погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Четверо погибших: два взрослых и два ребенка», — сказал представитель экстренных служб.

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Источник РИА «Новости» добавил, что выпущенная боевиками ракета ударила по проезжей части на улице Покрышева на окраине Херсона. В результате взрыва погибли несколько человек, а в домах выбило стекла.

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RT напомнил, что сегодня в Херсоне прозвучало не менее пяти взрывов. Предположительно, в городе сработали системы противовоздушной обороны, но следов ракет в небе жители не заметили.

Это не первая атака на Херсон за последние дни. Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска выпустили ракеты по Антоновскому мосту.

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