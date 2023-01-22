Мир 22 января 2023, 12:19 Жертвами обрушения пятиэтажного жилого дома в Алеппо стали 10 человек Спасатели вытащили из-под завалов жилого дома в Алеппо тела 10 человек

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Обрушение пятиэтажного жилого дома произошло в микрорайоне Шейх-Максуд города Алеппо в Сирии. Как сообщило агентство SANA, прибывшие на место спасатели достали из-под завалов тела девяти взрослых и одного ребенка.

По предварительным данным, причиной обрушения стала протечка воды, которая размыла фундамент постройки.

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Корреспондент издания Baladi-news уточнил, что трех человек с травмами различной степени тяжести смогли вытащить. Пострадавших увезли в больницу.

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Спасатели, сотрудники гражданской обороны и пожарные продолжают на месте разбирать завалы для поиска выживших. В здании оставались еще около 30 человек. Представители ведомств подчеркнули, что количество погибших может увеличиться.