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    16 февраля 2021, 16:49

    Жертвами неизвестной болезни в Танзании стали 15 человек

    Анатолий Минкин

    Вспышка неизвестной инфекции началась в Танзании. Погибли уже 15 человек, еще 50 попали в больницу. По данным агентства Anadolu, пациентов рвало кровью. Основным регионом заражения стал город Мбея. На место направили медицинских специалистов.

    Жертвами неизвестной болезни в Танзании стали 15 человек

    По словам главного врача больницы Фелиста Кисанду, количество заболевших невелико. Но многих даже не успевают довезти до лечебного учреждения, и они умирают в дороге.

    Болезнь поражает исключительно мужчин, у которых ранее наблюдались проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом.

    «Мы посоветовали им избегать употребления пива и других крепких напитков, а также курения сигарет», — заявил врач.

    Сейчас эксперты изучают образцы воды из местного водопровода и крови пациентов на наличие загрязнения ртутью.

    Это не первая вспышка подобного заболевания, которая произошла в этом регионе Танзании. Подобное происходило в 2018 году, когда несколько пациентов попали в больницу с высокой температурой и кровавой рвотой.

    Минздрав Танзании пока не признал, что существует вспышка неизвестного заболевания. При этом в стране уже ввели режим повышенной готовности после начала эпидемии лихорадки Эбола в соседней Республике Конго. Это заболевание вызывает внутренние кровоизлияния, кровавую рвоту и тошноту. Но власти Танзании пока не подтвердили, что болезнь начала распространяться в их стране.

    Всемирная организация здравоохранения несколько лет утверждает, что власти Танзании не признают случаи заболевания Эболой. Между тем, в африканскую страну едут отдыхать россияне.

    Представитель Роспотребнадзора в беседе с РИА «Новости» заявил, что внимательно следит за распространением неизвестной болезни в Танзании. В ведомстве отметили, что пока не располагают достаточным количеством информации, чтобы делать предположения о заразности и причинах инфекции.

    «Главной версией события является массовое отравление загрязненными водой, воздухом, едой. Также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге», — заявил представитель ведомства.

    В Роспотребнадзоре уточнили, что в данный момент проводятся все необходимые исследования. Также там не исключили, что причины летальных исходов могут быть разными, а симптомы только совпадениями.