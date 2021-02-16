Жертвами неизвестной болезни в Танзании стали 15 человек

Вспышка неизвестной инфекции началась в Танзании. Погибли уже 15 человек, еще 50 попали в больницу. По данным агентства Anadolu, пациентов рвало кровью. Основным регионом заражения стал город Мбея. На место направили медицинских специалистов.

По словам главного врача больницы Фелиста Кисанду, количество заболевших невелико. Но многих даже не успевают довезти до лечебного учреждения, и они умирают в дороге.

Болезнь поражает исключительно мужчин, у которых ранее наблюдались проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом.

«Мы посоветовали им избегать употребления пива и других крепких напитков, а также курения сигарет», — заявил врач.

Сейчас эксперты изучают образцы воды из местного водопровода и крови пациентов на наличие загрязнения ртутью.

Это не первая вспышка подобного заболевания, которая произошла в этом регионе Танзании. Подобное происходило в 2018 году, когда несколько пациентов попали в больницу с высокой температурой и кровавой рвотой.

Минздрав Танзании пока не признал, что существует вспышка неизвестного заболевания. При этом в стране уже ввели режим повышенной готовности после начала эпидемии лихорадки Эбола в соседней Республике Конго. Это заболевание вызывает внутренние кровоизлияния, кровавую рвоту и тошноту. Но власти Танзании пока не подтвердили, что болезнь начала распространяться в их стране.

Всемирная организация здравоохранения несколько лет утверждает, что власти Танзании не признают случаи заболевания Эболой. Между тем, в африканскую страну едут отдыхать россияне.

Представитель Роспотребнадзора в беседе с РИА «Новости» заявил, что внимательно следит за распространением неизвестной болезни в Танзании. В ведомстве отметили, что пока не располагают достаточным количеством информации, чтобы делать предположения о заразности и причинах инфекции.

«Главной версией события является массовое отравление загрязненными водой, воздухом, едой. Также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге», — заявил представитель ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в данный момент проводятся все необходимые исследования. Также там не исключили, что причины летальных исходов могут быть разными, а симптомы только совпадениями.