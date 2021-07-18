Жертвами наводнения в Германии стали уже 156 человек

В Германии число погибших в результате наводнения увеличилось до 156 человек. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщило Bild.

В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия погибли не менее 45 человек. Но больше всего жертв по-прежнему в Рейнланд-Пфальце — их по меньшей мере 110.

Еще один человек погиб в Баварии, в городе Берхтесгаденер-Ланд. Оттуда уже эвакуировали 65 местных жителей.

Наводнение нарушило железнодорожное сообщение между Германией и Чехией. Концерн Deutsche Bahn в воскресенье сообщил, что из-за технических неисправностей, связанных с непогодой, приостановлено движение поездов между немецким городом Бад-Шандау и чешским Дечином. Проблемы с перевозками ранее возникали в ФРГ в землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, которые приняли на себя основной удар стихии.

Наводнение на западе и юго-западе Германии вызвали ливни, которые идут всю неделю. Многие реки из-за проливных дождей вышли из берегов.

Между тем наводнение добралось и до Австрии, но жертв и серьезных разрушений там пока нет.