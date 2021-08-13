facebook_pixel
    13 августа 2021, 10:44

    Жертвами наводнений в китайской провинции Хубэй стали более 20 человек

    Оксана Лавнюженко

    Стихийное бедствие произошло в четверг, 12 августа, в китайском городе Люлинь. Местные власти сообщили, что в результате наводнений 21 человек погиб, еще четыре пропали без вести. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на данные газеты Global Times.

    Из-за обильных осадков уровень воды поднялся до трех с половиной метров. В некоторых частях города он достиг пяти метров. По словам местных метеорологов, сильные ливни продолжат идти в пятницу, 13 августа.

    Ранее подобное наводнение коснулось соседней с Хубэем провинции Хэнань. Там в июле этого года из-за стихийного бедствия погибли 302 человека, еще 50 китайцев числятся пропавшими без вести.