Жертвами наводнений в китайской провинции Хубэй стали более 20 человек

Стихийное бедствие произошло в четверг, 12 августа, в китайском городе Люлинь. Местные власти сообщили, что в результате наводнений 21 человек погиб, еще четыре пропали без вести. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на данные газеты Global Times.

Из-за обильных осадков уровень воды поднялся до трех с половиной метров. В некоторых частях города он достиг пяти метров. По словам местных метеорологов, сильные ливни продолжат идти в пятницу, 13 августа.

Ранее подобное наводнение коснулось соседней с Хубэем провинции Хэнань. Там в июле этого года из-за стихийного бедствия погибли 302 человека, еще 50 китайцев числятся пропавшими без вести.