Мир 09 июля 2023, 00:11 Жертвами нападения на участок полиции в Иране стали два полицейских IRNA: двое полицейских погибли при нападении неизвестных на участок полиции в Иране Pxhere

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Вооруженные неизвестные напали на полицейский участок в Иране. Как сообщило агентство IRNA, жертвами нападения стали два полицейских.

Нападение совершили четыре неизвестных в столице провинции Систан-Белуджистан Захедане на юго-востоке страны.

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Все злоумышленники были ликвидированы, заявили в местном отделении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в отделе «Красный камень» в Киселевске. Как уточнила пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области, мужчина пришел в отделение полиции с признаками алкогольного опьянения. Когда правоохранители попытались его задержать, он выхватил нож и нанес двоим полицейским несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Правоохранители возбудили дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Напавшему на стражей порядка грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.