09 июля 2023, 00:11
Жертвами нападения на участок полиции в Иране стали два полицейских
IRNA: двое полицейских погибли при нападении неизвестных на участок полиции в Иране
Вооруженные неизвестные напали на полицейский участок в Иране. Как сообщило агентство IRNA, жертвами нападения стали два полицейских.
Нападение совершили четыре неизвестных в столице провинции Систан-Белуджистан Захедане на юго-востоке страны.
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Все злоумышленники были ликвидированы, заявили в местном отделении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в отделе «Красный камень» в Киселевске. Как уточнила пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области, мужчина пришел в отделение полиции с признаками алкогольного опьянения. Когда правоохранители попытались его задержать, он выхватил нож и нанес двоим полицейским несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, их здоровью и жизни ничего не угрожает.
Правоохранители возбудили дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Напавшему на стражей порядка грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Иран
Полиция
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