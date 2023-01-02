Мир 02 января 2023, 22:19 Жертвами нападения боевиков наркокартеля на тюрьму в Мексике стали 17 человек Генпрокуратура Мексики сообщила о 17 погибших при нападении боевиков на тюрьму РИА «Новости»

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Группа боевиков и наркокартеля Синалоа штурмом взяла тюрьму в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. В ходе боя они убили 17 человек, в том числе охранников и заключенных, чтобы освободить своих соучастников. Об этом со ссылкой на генпрокуратуру страны сообщило издание La Jornada San Luis.

В ведомстве уточнили, что среди погибших 10 охранников и семеро заключенных. Ранения получили более 12 человек. Среди них трое офицеров, которые остаются под медицинским наблюдением.

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Боевики вывезли освобожденных сообщников на шести бронированных фургонах, еще часть заключенных воспользовалась неразберихой, чтобы бежать. В непосредственной близости от тюрьмы они украли автомобили у местной жительницы и водителя Uber. Также в полицию поступили еще четыре сообщения об угонах. Среди бежавших лидер преступной группировки Лос-Мексиклес Эль Нето, тесно связанный с наркокартелем Синалоа.

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Для отражения нападения на тюрьму в город вошла национальная гвардия и армия. Перестрелка продолжалась около двух часов. Мэр города Крус Перес Куэльяр сообщил, что трое злоумышленников мертвы, пятерых задержали.