Мир 03 марта 2024, 16:19 Жертвами нападений боевиков на деревни Буркина-Фасо стали 170 жителей Боевики убили 170 жителей северных деревень в Буркина-Фасо Global Look Press

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Прокуратура Буркина-Фасо объявила о начале расследования гибели 170 жителей трех деревень на севере страны после нападения вооруженных группировок. Об этом со ссылкой на официальное заявление ведомства сообщило издание Le Faso.

По данным прокуратуры, боевики атаковали деревни Комсилга, Нодин и Соро в департаменте Уахигуя и провинции Ятенга.

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Расследованием преступления займется судебная полиция под руководством прокуратуры. Правоохранители обратились к жителям страны с просьбой сообщить любые факты, если они стали свидетелями нападений.

Боевики начали атаковать населенные пункты еще 25 февраля. Террор продолжался несколько дней. Опрошенные очевидцы заявили, что жертвами стали десятки женщин и детей.

По данным прокуратуры, нападения на католическую церковь и мечеть на севере страны, где погибли десятки прихожан, не связаны с расправой над деревенскими жителями.

Вооруженные группировки в Буркина-Фасо появились после двух государственных переворотов, которые страна пережила в 2022 году. Сейчас власть принадлежит совету под руководством капитана Ибрагима Траоре. ООН заявила, что ситуация в африканской стране близка к гуманитарной катастрофе из-за постоянного роста жертв среди детей.

Нападение вооруженных людей на мечеть в городе Насьабоани в Буркина-Фасо произошло в минувшее воскресенье, 25 февраля. По предварительным данным, жертвами стали десятки человек. В основном это мужчины-мусульмане, которые пришли на утреннюю молитву.