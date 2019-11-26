Жертвами мощного землетрясения в Албании стали 6 человек

Мощное землетрясение в Албании уже унесло жизни шести человек. По предварительным данным, более 300 человек получили ранения различной степени тяжести из-за обрушения зданий.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора управления правительства Албании по связям с общественностью Эндри Фугу, всем пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь. По его словам, во всех населенных пунктах, которые пострадали от землетрясения, закрыли школы. К поиску и спасению людей привлекли все экстренные службы региона.

Портал Европейско-средиземноморского сейсмологического центра ранее сообщил, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко рядом с Тираной и городами Шиджак и Дуррес. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Множество местных жителей сейчас либо находятся под завалами, либо оказались заперты в своих домах из-за обрушения первых этажей зданий.

По данным российского посольства в Албании, информация о пострадавших гражданах России не поступала. Сотрудники диппломатического представительства РФ не пострадали.