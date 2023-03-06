Мир 06 марта 2023, 18:38 Жертвами мощного снегопада в Калифорнии стали 13 человек USA Today: 13 человек погибли из-за обрушившегося на Калифорнию снегопада Flow Clark / Unsplash

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На штат Калифорния обрушились мощные снегопады. Местами завалило дома. и многие американцы не могут выбраться из своих домов, сообщило издание USA Today. Жертвами стихии уже стали 13 человек, спасатели стараются помочь застрявшим в снежном плену.

По данным издания, экстренные службы уже зарегистрировали 13 смертей из-за обрушившегося снегопада. Осадки продолжают идти, и многие двухэтажные дома оказались полностью отрезаны от цивилизации — снег там достигает уровня крыши. Из-за непогоды оборвались линии электропередач, и без света осталось около 200 тысяч домов по всей стране.

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Журналисты телеканала CNN сообщили, что жители одной из общин в Калифорнии не могут купить продукты и лекарства, потому что просто не могут выйти из дома.

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«Люди приходят в отчаяние. Они нуждаются в лекарствах. Им нужна еда для своих детей», — рассказал один из жителей округа Сан-Бернардино Дерек Хейс.

Снегопад обрушится на Сибирь 8 марта, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, теплым выдастся Международный женский день на территории Краснодарского края.