Жертвами массовой аварии в Турции стали 15 человек

Пассажирский автобус снес машину спасателей, медиков и журналистов, которые находились на месте аварии в турецкой провинции Газиантеп. По предварительным данным, погибли не менее 15 человек, более 22 получили ранения. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По данным издания, спасатели прибыли на место, чтобы вытащить раненых из пострадавшего в аварии автомобиля. Для госпитализации пострадавших туда же приехали медики и журналисты для освещения аварии. В этот момент в собравшихся врезался второй автобус.

Губернатор провинции Давут Гюль заявил, что на месте погибли 15 человек. В том числе трое спасателей, двое медиков и двое журналистов. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека.

«Скорая помощь и пожарные бригады отправились на место аварии, где пострадал автомобиль. Свои машины они оставили на шоссе. В один момент в машину медиков врезался автобус, снес машину спасателей. Его занесло — и он въехал в толпу», — пояснил он.

В социальных сетях появились фотографии с места событий. На опубликованных кадрах видно, что пострадали не менее 10 различных автомобилей экстренных служб.