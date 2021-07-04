Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали не менее 29 человек

На месте крушения военного самолета на Филиппинах обнаружили тела 29 человек. Еще 50 человек пострадали. Об этом местным СМИ рассказал филиппинский военный, сообщило РИА «Новости».

Еще 17 человек остаются пропавшими без вести. Спасатели ищут тела под обломками.

Самолет С-130 филиппинских военно-воздушных сил потерпел крушение на острове Холо в провинции Сулу. Это произошло в воскресенье. Командующий вооруженными силами страны генерал Сирилито Собехана сообщал, что самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы. Он пытался набрать мощность, но потерпел неудачу и в результате разбился.

На борту самолета находились 85 человек. Глава ВС Филиппин сообщал, что 15 человек были спасены. Позже в СМИ появилась информация, что удалось спасти 40 человек.

Военных перевозили на самолете из города Кагаян-де-Оро в провинцию Сулу, в которой правительственные войска на протяжении многих лет ведут борьбу с радикальными исламистами, часть из которых примкнула к террористической группировке «Исламское государство», запрещенной на территории РФ.