Жертвами крушения самолета в США стали девять человек

В общей сложности на борту воздушного судна, вылетевшего из города Чемберлен, находились 12 человек. Среди погибших — пилот и двое детей. Трое пострадавших были госпитализированы, говорится в материале. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Крушение произошло вечером в субботу, 30 ноября. Уточняется, что самолет летел в штат Айдахо. В настоящее время специалисты устанавливают причину аварии.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил в Twitter, что крушение потерпел одномоторный самолет Pilatus PC-12.