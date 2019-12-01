Жертвами крушения самолета в США стали девять человек
Девять человек стали жертвами крушения небольшого самолета в штате Южная Дакота. Об этом сообщил телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.
В общей сложности на борту воздушного судна, вылетевшего из города Чемберлен, находились 12 человек. Среди погибших — пилот и двое детей. Трое пострадавших были госпитализированы, говорится в материале. Сейчас им оказывается необходимая помощь.
Крушение произошло вечером в субботу, 30 ноября. Уточняется, что самолет летел в штат Айдахо. В настоящее время специалисты устанавливают причину аварии.
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил в Twitter, что крушение потерпел одномоторный самолет Pilatus PC-12.