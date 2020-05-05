Жертвами коронавируса в мире стали более 250 тысяч человек

В настоящее время зарегистрировано 3,578 миллиона заразившихся. Из них 251 тысяча человек умерли, 1,162 миллиона выздоровели.

Лидером по числу заболевших и умерших остаются США — 1,179 миллиона случаев и 68 689 смертей. Главным очагом распространения COVID-19 остается город Нью-Йорк, в котором скончались более 19 тысяч пациентов с коронавирусом.

Десятка стран с наибольшим числом заболевших выглядит так:

1. США (1,179 миллиона больных, 68,7 тысячи смертей),

2. Испания (218 тысяч, 25,4 тысячи смертей),

3. Италия (212 тысяч, 29 тысяч смертей),

4. Великобритания (192 тысячи, 28,8 тысячи смертей),

5. Франция (169,6 тысячи, 25,2 тысячи смертей),

6. Германия (166 тысяч, 6,9 тысячи смертей),

7. Россия (145,3 тысячи, 1,4 тысячи смертей),

8. Турция (127,7 тысячи, 3,5 тысячи смертей),

9. Бразилия (107,8 тысячи, 7,3 тысячи смертей),

10. Иран (98,6 тысячи, 6,3 тысячи смертей).

В общемировом рейтинге смертности Россия занимает 19-е место. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова объясняла это своевременно оказанной медпомощью.